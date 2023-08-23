Российский МиГ-29 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Отечественный истребитель МиГ-29 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем, нарушения границы допущено не было. Российское министерство обороны рассказало об инциденте в телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что в среду, 23 августа, была зафиксирована воздушная цель, которая двигалась по направлению к государственной границе РФ. В связи с этим в воздух был поднят МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

Оказалось, что воздушной целью является норвежский патрульный самолет Р-8А "Посейдон".

"При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы РФ. Нарушения государственной границы РФ не допущено", – говорится в публикации.

Также в министерстве обратили внимание, что российский истребитель действовал согласно международным правилам, не допуская опасного сближения с другим воздушным судном и не покидая пределы нейтральных вод.

Аналогичный инцидент произошел 14 августа. Тогда МиГ-29 тоже засек патрульный самолет Норвегии.

Ранее российские истребители Су-35 и Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа подняли в воздух для недопущения нарушения границы стратегическими бомбардировщиками ВВС США.

Как уточнили в Минобороны РФ, полет истребителей выполнялся в соответствии с нормами международного права. После удаления иностранных самолетов Су-35 и Су-27 вернулись на аэродром базирования.



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