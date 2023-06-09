В Британии заявили о перехвате российских самолетов рядом со Швецией

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Истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и истребители Gripen ВВС Швеции перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 в сопровождении истребителя Су-27. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ВВС Соединенного Королевства.

Уточняется, что российские самолеты пролетали около воздушного пространства НАТО и Швеции.

В ВВС Великобритании подчеркнули, что российские пилоты не вторгались в воздушное пространство Швеции. Однако, как заявили в Соединенном Королевстве, пилоты во время своего полета не связывались с профильными районами полетной информации.

Российские истребители оставались в международном воздушном пространстве и совершали полет в профессиональной манере, добавили в ВВС Великобритании.

Ранее сообщалось, что власти США подняли в воздух истребители для преследования бизнес-джета Cessna Citation, который нарушил воздушное пространство Вашингтона и впоследствии разбился в штате Вирджиния.

До этого российские истребители Су-35 и Су-27 подняли в воздух для недопущения нарушения границы стратегическими бомбардировщиками ВВС США.

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