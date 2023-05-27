МО РФ сообщило о представлении к награде летчика, посадившего поврежденный штурмовик Су-25

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российского летчика, который посадил поврежденный в результате украинской атаки штурмовик Су-25, представили к награде. Об этом министерство обороны РФ рассказало в своем официальном телеграм-канале.

"23 мая 2023 года при возвращении после успешного выполнения боевой задачи штурмовик Су-25 ВКС России под управлением командира звена авиационной эскадрильи Су-25 был атакован ПЗРК противника", – говорится в публикации.

Однако летчик не растерялся и смог успешно посадить военный самолет на ближайшем аэродроме. За проявленную отвагу он получит орден Мужества, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел награждение военных медалью "Золотая Звезда". По его словам, солдаты выполняют боевые задачи с честью и достоинством.

До этого Владимир Путин постановил указом учредить новую государственную награду – медаль "За храбрость". Согласно документу, медалью будут награждать россиян, которые показали храбрость и мужество во время боевых или других операций по защите Отечества и интересов своей страны.

