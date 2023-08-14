Российский МиГ-29 засек патрульный самолет Р-8А ВВС Норвегии над Баренцевым морем

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Российский МиГ-29 засек над Баренцевым морем патрульный самолет Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии, направлявшийся в сторону границы с РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

"14 августа 2023 года российскими средствами контроля воздушного <...> была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29", – говорится в публикации.

В связи с приближением российского истребителя норвежский самолет выполнил разворот, нарушения границы допущено не было. Отмечается, что самолет ВС РФ выполнял полет в строгом соответствии с международными нормами, не допуская опасного сближения с другим воздушным судном и не покидая пределы нейтральных вод.

В начале августа российский Су-30 был поднят в воздух после обнаружения над акваторией Черного моря разведывательного беспилотника MQ-9A Ripper ВВС США. После приближения российского истребителя БПЛА развернулся, нарушения госграницы не произошло.

