Российские Су-27 сопроводили самолеты ВВС Великобритании над Черным морем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два российских Су-27 сопроводили самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании над Черным морем. Об этом сообщает Минобороны Российской Федерации.

"26 июня 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе Российской Федерации три воздушные цели", – отметили в военном ведомстве.

В российском Минобороны заявили, что при приближении Су-27 британские самолеты развернулись от госграницы России. Позже российские истребители вернулись на аэродром базирования. Иностранные самолеты не нарушили госграницу РФ.

По данным министерства, полет российских Су-27 осуществлен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс, а также без опасного сближения с самолетами Великобритании.

Ранее сообщалось, что российские истребители Су-35 и Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа подняли в воздух для недопущения нарушения границы стратегическими бомбардировщиками ВВС США.

Полет российских истребителей выполнялся в соответствии с нормами международного права. После удаления иностранных самолетов Су-35 и Су-27 вернулись на аэродром базирования.

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