Российские силы уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

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Дежурные системы ПВО перехватили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать территорию России около 16:00. В Минобороны уточнили, что беспилотник был самолетного типа.

29 августа администрация Климовского района Брянской области сообщала, что украинская армия начала обстрел территории. Местное население призвали спуститься в укрытия, а также не игнорировать тревогу.

В этот же день украинский беспилотник был перехвачен над Черным морем российской системой ПВО. Попытка была пресечена около 13:00 по московскому времени. В итоге дрон упал в акватории Черного моря.

Кроме того, атаке беспилотников ВСУ подверглась территория Тульской области. Российское оборонное ведомство уточняло, что дроны были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

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