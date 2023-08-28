Минобороны РФ заявило о сбитом украинском дроне над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что попытку пресекли в 21:00 по московскому времени.

Ранее 28 августа сообщалось, что российские средства ПВО за последние сутки сбили три авиабомбы JDAM и 27 вражеских беспилотников. Украинские БПЛА были ликвидированы в районе сел Дружелюбовка и Воскресенка в Херсонской области, города Лисичанска в ЛНР, поселка Мирное и города Пологи в Запорожской области, сел Парасковиевка, Новоандреевка, поселка Лидиевка и города Соледара в ДНР.

До этого Киев предпринял попытку террористической атаки по объектам на территории РФ. Крылатая ракета противника была сбита российскими средствами ПВО над Черным морем в районе Крыма.

Средства ПВО РФ сбили 2 самолета Су-25, 10 ракет HIMARS и 30 БПЛА ВСУ в зоне СВО