Средства ПВО РФ уничтожили крылатую ракету ВСУ над Черным морем у Крыма

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Российские средства ПВО сбили украинскую крылатую ракету над Черным морем в районе Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня в районе 11:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что дежурными средствами ПВО вражескую ракету удалось сбить в воздухе над акваторией Черного моря.

До этого в МО РФ отчитались о предотвращении очередного удара ВСУ беспилотником на территории России. В ночь на 28 августа украинский беспилотник был сбит в воздухе над подмосковными Люберцами.

А накануне вражеский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Курске. В результате на некоторых этажах здания оказались выбиты стекла. При этом никто из людей не пострадал.



Средства ПВО РФ уничтожили украинские беспилотники над Брянской и Курской областями