Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Курске

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В ночь на 27 августа украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Карла Маркса в Курске. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, на некоторых этажах были выбиты стекла. От взрывной волны в том числе пострадали несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ на улице Карла Маркса.

"Возгораний не произошло, никто из жителей не пострадал. Все оперативные службы работали на месте взрыва. Ущерб сейчас оценивается, обязательно поможем в восстановлении испорченного имущества", – поделился глава региона.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская система ПВО уничтожила беспилотник ВСУ самолетного типа над территорией Брянской области. Еще один украинский дрон средства противовоздушной обороны ликвидировали в Курской области.

Минобороны РФ сообщило о сбитом беспилотнике в Белгородской области