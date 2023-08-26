Глава подмосковной Истры призвала жителей не публиковать кадры работы систем ПВО

Фото: телеграм-канал "Татьяна Витушева"

Глава подмосковной Истры Татьяна Витушева призвала жителей не публиковать кадры работы систем противовоздушной обороны (ПВО).

"В свете данных событий вновь обращаюсь к жителям – нигде не обсуждать и не публиковать кадры работы систем ПВО", – написала Витушева в своем телеграм-канале.

По ее словам, БПЛА был ликвидирован средствами ПВО в районе деревни Покровское городского округа Истра. Предварительно установлено, что в результате ЧП нет разрушений. Она уточнил, что сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе был сбит беспилотник. Согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате уничтожения БПЛА нет, заявил мэр Москвы.

В свою очередь, в Минобороны РФ подтвердили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области была пресечена силами ПВО России.



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