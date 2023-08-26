Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки Киева атаковать БПЛА Москву и область

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области была пресечена силами ПВО России. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области", – указано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что попытка атаки была пресечена около 3:00 по мосвскому времени.

Ночью 26 августа Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве в Истринском районе. Мэр Москвы подчеркнул, что оперативные службы работают на месте происшествия и заявил, что согласно предварительным данным, никто не пострадал.

На фоне атаки беспилотника столичные аэропорты ввели временные ограничения для обеспечения безопасности.

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