Беспилотник ВСУ сбили над Шебекинским районом Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО утром субботы сбили украинский беспилотник над Шебекинским районом Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Отмечается, что попытка террористической атаки по объектам на территории России была предпринята ВСУ в районе 9:00 по московскому времени. Для этого был использован БПЛА самолетного типа. Его поразили средствами ПВО РФ.

Ранее, в ночь на 26 августа, киевский режим предпринял попытку атаки по объектам на территории Москвы и Московской области. В Истринском районе Подмосковья вражеский беспилотник был ликвидирован. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.



Песков назвал атаки украинских беспилотников на РФ террористической активностью