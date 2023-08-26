Столичные аэропорты возобновили работу после временных ограничений

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Все столичные аэропорты возобновили работу после временных ночных ограничений. Об этом со ссылкой на авиационные службы сообщает ТАСС.

"Аэропорт возобновил свою работу – осуществляются вылеты и прилеты", – заявил собеседник агентства про аэропорт Внуково.

Шереметьево и Домодедово возобновили свою работу чуть раньше.

Ночью 26 августа Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве в Истринском районе. Мэр Москвы подчеркнул, что оперативные службы работают на месте происшествия и заявил, что согласно предварительным данным, никто не пострадал.

На фоне атаки беспилотника столичные аэропорты ввели временные ограничения для обеспечения безопасности.

Аналогичные меры безопасности аэропорты Москвы вводили ночью 25 августа и утром 23 августа.



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