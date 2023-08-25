ВСУ обстреляли три населенных пункта в Курской области

Фото: телеграм-канал "Курская область"

Вооруженные силы Украины обстреляли три населенных пункта в Курской области, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

"Деревня Старая Николаевка Рыльского района обстреляна со стороны Украины. К счастью, обошлось без пострадавших", – написал глава Курской области в своем телеграм-канале.

По словам Старовойта, в Старой Николаевке снаряд попал в жилой дом. Он уточнил, что хозяевам дома будет оказана помощь в ремонте. Помимо этого, в деревне нарушено электроснабжение. Специалисты приступят восстановлению, после того, как это станет возможным.

Также под обстрел попало село Волфино Глушковского района. Всего на территории села разорвались пять снарядов. В результате никто не пострадал, разрушений нет.

Помимо этого, под обстрел попал поселок Краснооктябрьский. Там в результате инцидента нарушилась подача электроснабжения. Бригады направятся на место ЧП, когда это будет безопасно.

Немногим позже Старовойт сообщил, что мужчина, попавший под обстрел ВСУ в деревне Елизаветовке Глушковского района, скончался. Его госпитализировали в районную больницу в состоянии крайней степени тяжести. Несмотря на усилия медиков, жизнь мужчины не удалось спасти. Губернатор принес соболезнования близким погибшего и заявил, что его семье будет оказана помощь.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что ВСУ открыли огонь по населенному пункту Белая Березка. Удары со стороны Украины привели к нарушению энергоснабжения в поселке. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы региона. В результате атаки пострадавших нет.



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