Над аэропортом Внуково закрыли воздушное пространство

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Воздушное пространство над московским аэропортом Внуково закрыто. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

О причинах закрытия воздушного пространства не сообщается.

Ранее сообщалось об атаке беспилотников на аэропорт в Пскове. По предварительной информации губернатора Псковской области, в результате случившегося жертв нет.

По информации СМИ, при атаке на псковский военный аэродром были повреждены четыре самолета Ил-76.