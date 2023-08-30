01:15Транспорт
Над аэропортом Внуково закрыли воздушное пространство
Фото: Москва 24
Воздушное пространство над московским аэропортом Внуково закрыто. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
О причинах закрытия воздушного пространства не сообщается.
Ранее сообщалось об атаке беспилотников на аэропорт в Пскове. По предварительной информации губернатора Псковской области, в результате случившегося жертв нет.
По информации СМИ, при атаке на псковский военный аэродром были повреждены четыре самолета Ил-76.
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