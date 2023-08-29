ВС РФ ударили по пунктам временной дислокации ВСУ в ответ на обстрел поселка Климово

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения Минобороны РФ в ответ на атаку Вооруженных сил Украины по поселку Климово нанесли огневое поражение по пунктам временной дислокации украинской армии в районе населенного пункта Семеновка. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в своем телеграм-канале.

Вместе с этим он заявил, что информация о погибшем ребенке после обстрела поселка Климово не подтвердилась. По его словам, жертвами стали двое мирных жителей – мужчина 2003 года и женщина 1994 года.

"Один мужчина получил легкое ранение, ему оказана медицинская помощь. Семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Оперативные и экстренные службы продолжают работать на месте", – поделился он.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Климовский район Брянской области. Местных жителей призвали спуститься в укрытия.

После атаки были выявлены повреждения нескольких административных зданий, школы и жилых домов. В результате была нарушена работа системы энергоснабжения.

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