Средства ПВО сбили украинские беспилотники в Брянской и Орловской области – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ночью 30 августа была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку при помощи беспилотников самолетного типа по объектам на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что средства противовоздушной обороны сбили три украинских БПЛА над территорией Брянской области и еще один – над Орловской областью.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил об атаке беспилотников на псковских аэропорт. В результате произошедшего жертв нет, уточнил глава региона. По данным журналистов, были повреждены четыре самолета Ил-76.

До этого украинский беспилотник ударил по одному из жилых домов в Новой Каховке Херсонской области, в котором расположено местное отделение партии "Единая Россия".