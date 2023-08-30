Пожар в аэропорту Пскова после атаки беспилотников локализован

Фото: телеграм-канал "Михаил Ведерников"

Возгорание в псковском аэропорту, которое произошло в результате атаки беспилотников, локализовано. Об этом сообщил представитель экстренных служб, обращение которого опубликовано в телеграм-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Он уточнил, что угрозы распространения пожара нет. В результате возгорания никто не пострадал. В данный момент продолжается тушение огня.

Ранее Ведерников сообщил о том, что аэропорт Пскова подвергся атаке беспилотников. Масштаб разрушений устанавливается.

Все рейсы, запланированные в псковском аэропорту на 30 августа, были отменены. После выяснения характера возможного повреждения взлетно-посадочной полосы аэропорт сможет продолжить работу 31 августа, уточнил глава региона.