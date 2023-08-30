Средства ПВО уничтожили еще один украинский БПЛА в Рязанской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще один вражеский беспилотник над территорией Рязанской области. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что очередная попытка Киева атаки по объектам на территории России была пресечена около 04:00 по московскому времени.

Ранее ночью российские средства ПВО уже уничтожали украинский беспилотник в Рязанской области. До этого также были сбиты БПЛА над Брянской, Орловской, Калужской и Московской областями.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил об отмене всех запланированных на 30 августа рейсов аэропорта Пскова, подвергшегося атаке вражеских беспилотников.

ВС РФ отразили две атаки ВСУ в Запорожской области