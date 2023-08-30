В Минобороны РФ сообщили об уничтожении очередного БПЛА над Рязанской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие пресекли еще одну попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ при помощи беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Так, очередной вражеский БПЛА был уничтожен средствами противовоздушной обороны над территорией Рязанской области.

В ночь на 30 августа украинская сторона попыталась совершить несколько попыток атаки при помощи беспилотников. Российские средства ПВО сбили украинские БПЛА над Брянской и Орловской областями, а также над Калужской областью.

Кроме того, атаке беспилотников подвергся аэропорт в Пскове, как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В результате произошедшего жертв нет, масштаб разрушений все еще уточняется.

Все рейсы, которые были запланированы на 30 августа в псковском аэропорту, отменили. После выяснения характера возможного повреждения взлетно-посадочной полосы аэропорт сможет продолжить работу в четверг, 31 августа.

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