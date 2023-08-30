СМИ сообщили о взрывах в нескольких городах Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов были слышны в ряде областей и городов Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Так, в ночь на 30 августа взрывы прозвучали под Киевом, в Одессе, в Кривом Роге Днепропетровской области, а также в Черкасской области.

Подробности взрывов не приводятся, местные власти также пока не комментировали ситуацию.

На момент публикации воздушная тревога объявлена практически во всех регионах Украины, кроме Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Климовский район Брянской области. После атаки были выявлены повреждения нескольких административных зданий, школы и жилых домов. В результате была нарушена работа системы энергоснабжения.

Подразделения Минобороны РФ в ответ на атаку Вооруженных сил Украины по поселку Климово нанесли огневое поражение по пунктам временной дислокации украинской армии в районе населенного пункта Семеновка.