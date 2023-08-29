Фото: телеграм-канал Baza

Ребенок погиб в результате обстрела поселка Климово Брянской области. Глава региона Александр Богомаз рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"ВСУ обстреляли поселок Климово из РСЗО. По предварительной информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребенок. В результате обстрела пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети", – говорится в его публикации.

Кроме того, губернатор сообщил, что зафиксированы повреждения нескольких административных зданий, школы и жилых домов. В результате атаки была нарушена работа системы энергоснабжения.

В настоящее время на месте случившегося работают специалисты. Богомаз заверил, что пострадавшим предоставят всю необходимую помощь.

Ранее стало известно, что обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины подвергается Климовский район Брянской области. Местных жителей призвали спуститься в укрытия.

До этого подразделения пограничного управления ФСБ России, министерства обороны и спецподразделения управления Росгвардии пресекли попытку прорыва украинских диверсантов в Брянскую область. Российские силы провели мероприятия по обеспечению безопасности мирного населения.



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