В Брянской области пресекли попытку прорыва диверсантов ВСУ

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Подразделения пограничного управления ФСБ России, министерства обороны и спецподразделения управления Росгвардии пресекли попытку прорыва диверсантов Вооруженных сил Украины в Брянскую область. Об этом губернатор региона Александра Богомаза сообщил в своем телеграм-канале.

"Сегодня украинские диверсанты предприняли попытку прорыва государственной границы в Климовском районе", – написал он.

По словам Богомаза, на данный момент российские силы проводят мероприятия по обеспечению безопасности мирного населения.

Ранее губернатор сообщал, что Минобороны и ФСБ РФ ликвидировали пять украинских диверсантов при попытке прорыва в Брянскую область. Он рассказал, что ДРГ состояла из шести бойцов.

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