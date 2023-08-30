В МО РФ сообщили об уничтожении четырех военных катеров ВСУ в акватории Черного моря

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на 30 августа самолет морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожил четыре быстроходных военных катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что в катерах находились десантные группы военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили об уничтожении украинских беспилотников над территориями Брянской и Орловской областей. По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, в результате уничтожения БПЛА пострадавших нет.

Минобороны России заявило об уничтожении ракеты у побережья Крыма