В результате падения беспилотника в Брянске загорелось административное здание

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Административное здание загорелось в Брянске в результате падения беспилотника, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что силы противовоздушной обороны пресекли очередную атаку Украины – БПЛА сбили над Советским районом Брянска. Никто не пострадал.

"В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания. Имеется возгорание. Оперативные и экстренные службы работают на месте", – уточнил Богомаз.

В ночь на 30 августа украинская сторона попыталась совершить несколько атак при помощи беспилотников по объектам на территории РФ. Российские средства ПВО сбили украинские БПЛА над Брянской, Орловской, Калужской, Московской и Рязанской областями.

Кроме того, атаке беспилотников подвергся аэропорт в Пскове. В результате произошедшего жертв нет, масштаб разрушений все еще уточняется.

