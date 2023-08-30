Еще два БПЛА сбили над Брянском – Богомаз

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны пресекли еще одну атаку Киева, сбив два беспилотника над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, два БПЛА пытались атаковать телебашню. В результате никто не пострадал, разрушений также нет.

Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее ПВО сбили беспилотник над Советским районом Брянска. Никто не пострадал, однако загорелось административное здание.

В ночь на 30 августа украинская сторона попыталась совершить несколько атак при помощи беспилотников по объектам на территории РФ. Российские средства ПВО сбили украинские БПЛА над Брянской, Орловской, Калужской, Московской и Рязанской областями.

Кроме того, атаке беспилотников подвергся аэропорт в Пскове. В результате произошедшего жертв нет, масштаб разрушений все еще уточняется.

