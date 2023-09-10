10 сентября, 07:52Политика
В МО РФ сообщили о нанесении удара по штурмовикам "Азова"
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Авиация и артиллерия ВС РФ нанесли огневое поражение по штурмовикам украинской националистической бригады "Азов" (запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"В районе Серебрянского лесничества штурмовой и армейской авиацией и огнем артиллерии нанесено огневое поражение по штурмовым группам 12-й бригады специального назначения "Азов", – приводит его слова РИА Новости.
Савчук также сообщил, что бойцы группировки "Центр" отразили три попытки атак ВСУ в районе Торского выступа на краснолиманском направлении.
Бомбардировщики группировки нанесли три авиаудара по двум командным пунктам украинских сил в районе Червоной Дибровы и Серебрянки и уничтожили боевую машину ВСУ, пикап, и до 50 боевиков, рассказал начальник пресс-центра группировки.
Кроме того, силы ПВО группировки сбили украинский беспилотник, резюмировал он.
До этого сообщалось, что самолеты Черноморского флота РФ уничтожили около острова Змеиный три катера американского производства с десантом ВСУ. Украинские десантники следовали на быстроходных военных катерах Willard Sea Force в направлении Крымского побережья.
ВС РФ заняли несколько опорных пунктов ВСУ на купянском направлении
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