Самолеты РФ уничтожили три катера производства США с десантом ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Самолеты Черноморского флота РФ уничтожили около острова Змеиный три катера американского производства с десантом ВСУ, направлявшимся в сторону Крыма. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"Сегодня ночью в западной части акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении Крымского побережья", – заявили в оборонном ведомстве.

В ночь на 4 сентября Минобороны России также сообщало об уничтожении четырех катеров с десантом ВСУ. Тогда лодки американского производства были уничтожены в северо-западной части акватории Черного моря, украинский десант следовал в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья.

До этого в Минобороны РФ отчитались о том, что Черноморский флот за минувшую неделю уничтожил три катера ВСУ, пытавшихся атаковать Крымский мост.



Российская ПВО уничтожила 33 беспилотника ВСУ за сутки