В Крыму призвали Зеленского забыть о полуострове и готовить Украину в новому делению

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Глава крымского парламента Владимир Константинов посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому забыть о Крыме и готовить Украину к будущему административному делению. Об этом сообщает РИА Новости.

"Зеленскому пора забыть в своем воспаленном мозгу о российском Крыме и избавить крымчан от своего безумия и наркотического бреда. А вот к чему ему действительно стоит начать готовиться, так это к дальнейшему административному делению остатков подконтрольной ему территории бывшей Украины", – заявил он.

По словам Константинова, возвращение исконных территорий РФ может гарантировать им восстановление нормальной жизни и правопорядка. Вместе с этим он призвал начать выбирать кандидатуры губернаторов Харькова, Екатеринослава, Николаева и Одессы.

Ранее Зеленский утвердил документ, который вносит изменения в административно-территориальное устройство Крыма. Цель указа заключается в подготовке почвы для деоккупации полуострова. Нововведение предполагает декоммунизацию Крыма, а также создание военных и военно-гражданских администраций.

Комментируя ситуацию, вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что этот закон является безумием.

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