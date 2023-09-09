ЧФ РФ за неделю уничтожил три украинских катера, пытавшихся атаковать Крымский мост

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Черноморский флот Российской Федерации (ЧФ РФ) за неделю уничтожил три катера Вооруженных сил Украины, пытавшихся атаковать Крымский мост. Об этом заявили в Минобороны России.

"Кораблями Черноморского флота в ходе несения боевой службы в южной части Керченского пролива были обнаружены и уничтожены три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост", – отметили в российском оборонном ведомстве.

По данным министерства, самолеты морской авиации в акватории Черного моря западнее Крыма ликвидировали четыре быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ. Уточняется, что в катере были порядка 50 украинских бойцов.

Ранее российские силы противовоздушной обороны сбили украинский БПЛА на севере Крыма. Тогда глава республики Сергей Аксенов попросил сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

До этого авиация Черноморского флота ликвидировала четыре военных катера с десантом ВСУ у побережья Крыма. Военные катера Willard Sea Force были сделаны в США и использовались в основном американской морской пехотой.

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