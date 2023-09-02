В акватории Черного моря уничтожили третий за ночь морской беспилотник ВСУ

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В акватории Черного моря российские силы уничтожили третий за ночь украинский полупогружной безэкипажный катер. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что морской беспилотник был направлен киевским режимом для совершения террористической атаки Крымского моста.

Ранее российские войска уже отразили две атаки украинских беспилотных катеров на Крымский мост. Первая из них была совершена 1 сентября в 23:15 по московскому времени, а вторая – в 02:10.

В Минобороны РФ сообщили, что войска РФ за неделю сбили 281 украинский БПЛА, а также 29 беспилотников ВСУ самолетного типа в западных областях России. Всего с начала спецоперации российские силы ликвидировали 466 самолетов, 247 вертолетов, а также 6 293 беспилотников.