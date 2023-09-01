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Военные из 26 дружественных стран пройдут подготовку в академии Генштаба Вооруженных сил России в текущем году, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Его слова приводятся в официальном телеграм-канале ведомства.

Министр поздравил офицеров, которые в настоящее время проходят подготовку на базе академии, а также преподавательский состав с 1 сентября.

"Ваш бесценный опыт позволит актуализировать учебные программы образовательных организаций министерства обороны, воспитывать честных, смелых, ответственных за судьбу России граждан. Также он будет полезен нашим зарубежным партнерам", – подчеркнул он.

Шойгу утонил, что речь идет о военных высшего звена из 26 дружественных стран, которые примут участие в программе подготовки в российской академии.

Ранее глава оборонного ведомства представил экипаж танка "Алеша", отразивший атаку превосходивших сил украинской армии на запорожском направлении, к званию Героя России.

До этого Шойгу вручил госнаграды и наградное огнестрельное оружие военным группировки "Центр" в зоне проведения спецоперации на Украине. Ордена "За заслуги перед Отечеством", Мужества, знаки отличия Георгиевский крест и медали "За отвагу" были выданы за самоотверженность и героизм бойцов.



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