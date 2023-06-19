Российский генерал впервые сдал экзамен на краповый берет

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Генерал-майор командир Отдельной дивизии оперативного назначения Росгвардии Николай Кузнецов стал первым в истории генералом, который успешно прошел испытания на получение крапового берета. Об этом пишет RT.

Основатель движения "Краповых беретов", создатель спецназа "Витязь" Сергей Лысюк рассказал, что военнослужащему необходимо было совершить марш-бросок, пройти огненно-штурмовую полосу и проверку оружия, а затем выполнить упражнения высотной подготовки и принять участие в спарринге.

"Впервые в истории командир соединения в звании генерал-майора принял участие и успешно прошел квалификационные испытания. Это как раз тот принцип, который является основным в спецназе: делай, как я, будь первым исполнителем своих приказов", – подчеркнул он.

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Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского