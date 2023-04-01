Кадыров наградил Бастрыкина высшей наградой Чечни

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Чеченский лидер Рамзан Кадыров вручил главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину высшую награду республики – орден Ахмата Кадырова.

Бастрыкин приехал в Грозный 1 апреля, чтобы провести совещание по итогам работы следственных управлений СКФО за прошлый год.

"За особые заслуги перед Чеченской Республикой и личный вклад в дело борьбы с преступностью, укрепление законности и правопорядка награждается орденом Кадырова Бастрыкин Александр Иванович", – отмечается в соответствующем указе.

В свою очередь, председатель СК РФ наградил главу Чечни ведомственной медалью "Доблесть и отвага".

Ранее Владимир Путин вручил Кадырову орден Александра Невского за вклад в социально-экономическое развитие региона. Глава Чечни отметил, что благодарен президенту за высокую оценку его заслуг. Также он пообещал продолжить усердно работать на благо страны.

Кадыров подчеркнул, что нестабильная ситуация в мире и агрессивное отношение недружественных стран подталкивают федеральные и региональные органы власти удвоить усилия, чтобы обеспечить полную безопасность России.



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