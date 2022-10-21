Кадыров выразил признательность Путину за награждение Орденом Почета его матери

Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил признательность президенту России Владимиру Путину за награждение Орденом Почета его матери Аймани Несиевна. Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.

Как отметил Кадыров, по решению Аймани Несиевны с первых дней начала проведения СВО регулярно Фонд отправляет гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий и российским воинам. Он добавил, что уже доставлено свыше 18 тысяч тонн продовольствия.

Ранее сообщалось, что Путин отметил мать главы Чечни Аймани Кадырову орденом Почета за активистскую деятельность. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Подобным орденом отметили и члена совета Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Александра Янкловича. Также российский лидер наградил главу центральной контрольно-ревизионной комиссии "Союза десантников России" Игоря Яртых.

5 октября президент РФ присвоил звание генерала-полковника Рамзану Кадырову. Глава Чечни отметил, что Путин лично сообщил ему о присвоении звания, а также поздравил его.

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