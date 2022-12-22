Путин вручил Кадырову орден Александра Невского

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Владимир Путин вручил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову орден Александра Невского за вклад в социально-экономическое развитие региона. Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.

Глава Чечни отметил, что благодарен президенту за высокую оценку его заслуг. Также он пообещал продолжить усердно работать на благо страны.



"Я безмерно горд получить такую значимую награду из рук Верховного главнокомандующего, который является для всех нас ярким примером настоящего лидера и истинного патриота", – написал Кадыров.

Он подчеркнул, что нестабильная ситуация в мире и агрессивное отношение недружественных стран подталкивают федеральные и региональные органы власти удвоить усилия, чтобы обеспечить полную безопасность России.

Ранее Кадыров ответил на слова Папы Римского о жестокости чеченцев, отметив, что понтифику следует вести более миролюбивую риторику, а не сеять ненависть и межнациональную рознь. По словам главы Чечни, у России никогда не было проблем с гражданами Украины, пока во внутренние дела страны не вмешалось НАТО.

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