Кадыров прокомментировал объявление его в розыск на Украине

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на объявление его в розыск на Украине.

"Господа СБУшники, я сам приеду и накажу вас за все ваши преступные дела", – отметил он в видеообращении на своем телеграм-канале.

Он заметил, что Служба безопасности Украины никак не может найти его, хотя он продолжает находиться в Грозном. Чеченский лидер предложил украинской стороне назвать время и место встречи.

Накануне СБУ Украины объявила Кадырова в розыск. Его хотят привлечь по двум статьям, в том числе за ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий. За такое по украинскому УК предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

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