Кадыров ответил на слова Папы Римского о жестокости чеченцев

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Папа Римский Франциск должен вести более миролюбивую риторику, а не сеять ненависть и межнациональную рознь. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале.

По его словам, у России никогда не было проблем с гражданами Украины, пока во внутренние дела страны не вмешалось НАТО.

"Что не скажешь о действиях паствы Папы Римского в лице натовских инструкторов, которые стремятся превратить в пушечное мясо как можно больше украинских военных. У нас нет никакого желания их убивать, особенно когда они сдаются в плен", – отметил Кадыров.

Он рассказал, что чеченским бойцам удалось взять в плен множество украинских военных в направлении Кременной. Все пленные, добавил глава Чечни, "находятся в добром здравии" вопреки словам Папы Римского.

Кадыров подчеркнул, что пока в проявлении жестокости нет необходимости, однако военнослужащие готовы ее показать, если НАТО и "духовные наставники западного мира" хотят ее увидеть.

Ранее Папа Римский заявил, что в спецоперации на Украине наиболее жестокими являются чеченцы и буряты. Глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев в ответ сказал, что проживающие в Сибири и на Дальнем Востоке отличаются стойкостью, терпеливостью и выносливостью.



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