Кадыров рассказал о задержании в Херсонской области отряда диверсантов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Военные российский стороны задержали в Херсонской области диверсантов. Информацией об этом поделился глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

"Зачистка населенных пунктов Херсонской области от украинских преступных элементов идет полным ходом. Задержаны диверсанты, которые планировали вести подрывную деятельность на освобожденных территориях", – написал Кадыров.

Глава Чечни также отметил, что командование российских спецподразделений уже смогло получить от задержанных некоторые данные. По его словам, эту информацию можно будет использовать против Киева.

Помимо прочего, Кадыров добавил, что бойцам РФ удалось обнаружить и забрать десятки единиц оружия, включая гранатометы и взрывчатку.

До этого глава Чечни рассказал, что солдаты подразделения спецназа "Ахмат" нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Луганской Народной Республике. Он заявил, что была нейтрализована попытка прорыва через ответственную территорию.

Российская продолжает специальную военную операцию на Украине. О нее начале в ночь на 24 февраля объявил Владимир Путин.

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