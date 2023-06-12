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18:11

Общество

Путин наградил участников СВО в военном госпитале в Подмосковье

Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович

Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского Минобороны РФ в Московской области и вручил награды участникам специальной военной операции (СВО), которые проходят лечение. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что российского лидера встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник медучреждения Александр Есипов.

Путин вручил награду "Герой России" старшему лейтенанту, командиру стрелкового взвода Юрию Жуланову. Он находился в составе батальонно-тактической группы в обороне в районе одного из населенных пунктов.

Также наград были удостоены старший лейтенант, командир огнеметного взвода Анатолий Зуев, стрелок-помощник гранатометчика, рядовой Андрей Кравцов, радиотелефонист Андрец Батуев, командир отделения Юрий Краснояров.

Президент РФ наградил орденами Мужества химика отделения Никаолая Лычко, командира медотделения Сергея Патанова, рядового Дмитрия Пилиховского и младшего сержанта Кирилла Татаренко.

Ранее Путин наградил участвующего в СВО депутата Государственной думы Сергея Сокола орденом Мужества за самоотверженность, которую он проявил при выполнении важных государственных задач.

Сергей Шойгу вручил военнослужащим медали "Золотая Звезда"

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