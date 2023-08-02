Путин поблагодарил за преданную службу награжденных госнаградами героев СВО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поблагодарил за преданную службу героев СВО, награжденных государственными наградами.

Отмечается, что он произнес слова благодарности, когда начал церемонию вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля. Церемония, по его мнению, является знаком большого уважения к гражданам, внесшим колоссальный вклад в развитие России и поставившим служение Родине во главу угла всей своей жизни.

"Вы пришли на передовую с единой целью – быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых готовность все сделать во имя любимой страны", – сказал Путин.

Лидер государства подчеркнул, что госнаграды будут вручены большой группе участников спецоперации.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручилпредставить к госнаградам экипаж танка, отразившего атаку бронегруппы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении.

Речь идет о российском танке, который в одиночку ликвидировал семь бронированных автомобилей ВСУ, пытаясь выйти из боя без значительных повреждений. Врио главы ДНР Денис Пушилин также поручил наградить экипаж танка.

Шойгу представил к госнаградам экипаж танка, который разгромил бронегруппу ВСУ