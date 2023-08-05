Шойгу вручил госнаграды бойцам группировки войск "Центр" в зоне проведения СВО

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил госнаграды и наградное огнестрельное оружие военным группировки "Центр" в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Поздравляю вас с этими наградами, наградами заслуженными. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Победы, здоровья, и всем – живыми домой!", – подчеркнул он.

Ордена "За заслуги перед Отечеством", Мужества, знаки отличия Георгиевский крест и медали "За отвагу" министр вручил за самоотверженность и героизм бойцов. Офицеров, которые показали личное мужество, он наградил именным оружием.

Кроме того, Шойгу и глава Минпромторга Денис Мантуров провели совещание, на котором обсудили выполнение гособоронзаказа.

4 августа Шойгу посетил передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне спецоперации на Украине. Министру были представлены доклады командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, командиров и офицеров штаба. Шойгу выразил благодарность командованию и личному составу группировки за успешные наступательные действия на краснолиманском направлении.

Ранее группировка войск "Центр" сорвала пять атак штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении. Также в ЛНР в ходе ведения активной обороны подразделения ВС РФ захватили семь опорных пунктов украинских сил при поддержке авиации и артиллерии.

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