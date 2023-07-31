Чеченские бойцы нанесли "упреждающий удар" по позициям ВСУ в Харьковской области – Кадыров

Фото: телеграм-канал/Kadyrov_95

Чеченские военнослужащие нанесли "упреждающий удар" по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Сотницкий Казачок Харьковской области. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.

"Чеченские бойцы взяли за основу тактику украинских диверсантов, которые периодически устраивают вылазки на территорию Белгородской области", – написал он.

Однако целью бойцов чеченских подразделений, в отличие от украинских военных, является не гражданская инфраструктура, подчеркнул Кадыров. По его словам, работа ведется строго по живой силе и технике. Чеченский лидер добавил, что операцией командовали начальники отделов МВД по Курчалоевскому и Шатойскому районам Рустам Агуев и Гайрбек Делимханов.

Политик также заявил, что "врага лучше бить на его собственной территории". Преимущество данного подхода, на его взгляд, – это "безопасность приграничных населенных пунктов".

Помимо этого, уточнил он, при обнаружении противника есть время, чтобы разработать наиболее эффективную стратегию боя. Это дает возможность застать оппонента врасплох, заключил Кадыров.

Ранее глава Чечни сообщил, что 4-я бригада второго армейского корпуса ЛНР и спецназа "Ахмат" взяла в плен пятерых украинских солдат в районе населенного пункта Клещеевка. Кадыров также опроверг заявления украинских изданий о том, что "Ахмат" несет большие потери в Артемовске.

До этого Кадыров проинформировал, что в районе Серебрянского лесничества, под Кременной в ЛНР была разбита диверсионно-разведывательная группа ВСУ. По его данным, шесть украинских военных были ликвидированы, пятеро взяты в плен.

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