В ЛНР разбита группа десантно-штурмовых войск Украины – Кадыров

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Рамзан Кадыров сообщил, что в районе Серебрянского лесничества, под Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) была разбита диверсионно-разведывательная группа 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины. Шестеро нацистов были ликвидированы, пятеро взяты в плен.

"В ходе успешных наступательных действий возле Серебрянского лесничества, под Кременной, была разбита ДРГ 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины… Шестеро нацистов ликвидировано, пятеро взято в плен", — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

На видеоролике, опубликованном Кадыровым, один из украинских военнопленных рассказывает, где проходил боевую подготовку и как оказался в плену.

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