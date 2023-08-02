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Группировка "Центр" сорвала 5 атак штурмовиков ВСУ на краснолиманском направлении – МО РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Группировка войск "Центр" сорвала пять атак штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
"На краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества огнем артиллерии и ударов авиации группировки войск "Центр" отражено и сорвано пять попыток атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ", – приводит его слова ТАСС.
Он также сообщил, что в ЛНР в ходе ведения активной обороны, подразделения ВС РФ захватили семь опорных пунктов украинских сил при поддержке авиации и артиллерии. В ходе обороны ВСУ потеряли более 100 человек, а также бронемашины и автомобили.
Артиллерия группировки уничтожила орудия Д-30 и гаубицу "Мста-Б" ВСУ, а средства ПВО сбили пять беспилотных аппаратов, резюмировал Савчук.
До этого в Минобороны сообщили, что российские войска пресекли действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении за сутки.
Армейская авиация, артиллерия, тяжелые огнеметные системы Западной группировки войск поразили подразделения украинских сил в районе Масютовки, Тимковки, Табаевки, Ольшаны и Кисловки Харьковской области.
Минобороны РФ заявило о продвижении российских войск на купянском направлении
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