Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Группировка войск "Центр" сорвала пять атак штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"На краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества огнем артиллерии и ударов авиации группировки войск "Центр" отражено и сорвано пять попыток атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ", – приводит его слова ТАСС.

Он также сообщил, что в ЛНР в ходе ведения активной обороны, подразделения ВС РФ захватили семь опорных пунктов украинских сил при поддержке авиации и артиллерии. В ходе обороны ВСУ потеряли более 100 человек, а также бронемашины и автомобили.

Артиллерия группировки уничтожила орудия Д-30 и гаубицу "Мста-Б" ВСУ, а средства ПВО сбили пять беспилотных аппаратов, резюмировал Савчук.

До этого в Минобороны сообщили, что российские войска пресекли действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении за сутки.

Армейская авиация, артиллерия, тяжелые огнеметные системы Западной группировки войск поразили подразделения украинских сил в районе Масютовки, Тимковки, Табаевки, Ольшаны и Кисловки Харьковской области.



Минобороны РФ заявило о продвижении российских войск на купянском направлении