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Село Клещеевка под Артемовском полностью контролируется ВС РФ, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".

"Клещеевка, по последней информации, под нашим контролем", – отметил он.

Ранее Пушилин рассказал, как ВС РФ вытеснили украинских боевиков из села Старомайорского на запорожском направлении, ВСУ понесли значительные потери.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии в плен пятерых украинских солдат в районе Клещеевки. По его словам, боевиков ВСУ удалось пленить военнослужащим 4-й бригады второго армейского корпуса ЛНР и спецназа "Ахмат".

Кадыров также опроверг фейковые заявления украинских изданий о том, что спецназ "Ахмат" несет большие потери в Артемовске. По его словам, таким образом киевские СМИ пытаются компенсировать поступающий негатив вымышленными новостями.



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