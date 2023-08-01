09:43Политика
Пушилин заявил, что Клещеевка под Артемовском находится под контролем ВС РФ
Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
Село Клещеевка под Артемовском полностью контролируется ВС РФ, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"Клещеевка, по последней информации, под нашим контролем", – отметил он.
Ранее Пушилин рассказал, как ВС РФ вытеснили украинских боевиков из села Старомайорского на запорожском направлении, ВСУ понесли значительные потери.
До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии в плен пятерых украинских солдат в районе Клещеевки. По его словам, боевиков ВСУ удалось пленить военнослужащим 4-й бригады второго армейского корпуса ЛНР и спецназа "Ахмат".
Кадыров также опроверг фейковые заявления украинских изданий о том, что спецназ "Ахмат" несет большие потери в Артемовске. По его словам, таким образом киевские СМИ пытаются компенсировать поступающий негатив вымышленными новостями.
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