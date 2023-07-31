Пушилин заявил, что российская армия вытеснила боевиков ВСУ из Старомайорского

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ вытеснили украинских боевиков из села Старомайорского на Запорожском направлении, ВСУ понесли значительные потери. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Наши подразделения смогли выбить противника, противник понес большие потери и в личном составе, и в технике", – сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее сообщалось, что российская армия захватила в плен более десятка украинских военнослужащих в районе села Старомайорского. По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, более десяти военнослужащих ВСУ сдали "единоразово".

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о взятии в плен пятерых украинских солдат в районе населенного пункта Клещеевка на Артемовском направлении. По его словам, боевиков ВСУ удалось пленить военнослужащим 4-й бригады второго армейского корпуса ЛНР и спецназа "Ахмат".

Российские военные взяли в плен группу солдат ВСУ