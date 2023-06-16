Бойцы ВСУ попали в засаду российских войск под Новобахмутовкой

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы взяли в плен 17 военнослужащих Украины, которые попали в засаду при попытке наступления под Новобахмутовкой. Об этом со ссылкой на представителя силовых ведомств Донецкой Народной Республики сообщает ТАСС.

"Под Новобахмутовкой взяты в плен 17 военнослужащих ВСУ, где противник предпринял очередную попытку контрнаступления и попал в засаду наших сил", – рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что попали в плен военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По его словам, украинское подразделение было отправлено в бой без должной поддержки артиллерии и в ходе попытки наступления десятки украинских военнослужащих погибли.

Ранее сообщалось, что расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" остановил наступление ВСУ в Волновахском районе ДНР. Экипаж системы под непрерывным огнем противника сумел обратить в бегство наступающие силы ВСУ.

До этого стало известно, что два украинских экипажа БМП сдались в плен в районе Авдеевки. Российские бойцы оказали помощь тяжелораненым солдатам ВСУ и провели проверку сдавшихся на возможную причастность к совершению военных преступлений.



Два украинских экипажа БМП сдались в плен в районе Авдеевки – СМИ