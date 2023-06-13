Два экипажа украинских БМП сдались в плен российским военным под Авдеевкой – СМИ

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Два украинских экипажа боевых машин пехоты (БМП) сдались в плен российским военным в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Об этом со ссылкой на представителя силовых структур ДНР сообщает ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что командир одного из взводов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ вышел на связь с российскими военными и попросил у них медицинскую помощь для раненых солдат, которым украинское командование отказало в эвакуации.

Украинский командир запросил безопасный коридор, так как остатки его подразделения сдались вместе со всем штатным вооружением, в том числе двумя БМП-1.

"Операция прошла успешно, бойцы ВСУ находятся на территории республики", – заявил представитель силовых структур.

Он уточнил, что среди сдавшихся в плен оказались 10 тяжелораненых солдат ВСУ, которым оказывается медицинская помощь. Остальные же пленные проходят проверку на возможную причастность к совершению военных преступлений.

Ранее сообщалось, что из украинского плена вернулись 94 российских военных. В Минобороны РФ подчеркнули, что они пройдут лечение и реабилитацию.



Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 94 военных