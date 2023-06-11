19:11Политика
Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 94 военных
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В результате переговорного процесса из украинского плена вернулись 94 российских военных. Об этом заявило Минобороны РФ.
Согласно сообщению ведомства, их доставят в медицинские учреждения Минобороны РФ, где военные пройдут лечение и реабилитацию.
"Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", – уточнило ведомство.
До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова передала делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в РФ списки россиян, которые пропали на территории Украины и в зоне проведения СВО. По ее словам, многие родственники пишут обращения по поводу приезда МККК к пленным.
Ранее Следственный комитет РФ зафиксировал очередные факты бесчеловечного обращения с российскими военнопленными на Украине. Один из военных, который находился в украинском плену, рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины неоднократно применяли физическое насилие к находившимся в плену солдатам.
Российский военный рассказал о пытках в украинском плену
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