Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 94 военных

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В результате переговорного процесса из украинского плена вернулись 94 российских военных. Об этом заявило Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, их доставят в медицинские учреждения Минобороны РФ, где военные пройдут лечение и реабилитацию.

"Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", – уточнило ведомство.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова передала делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в РФ списки россиян, которые пропали на территории Украины и в зоне проведения СВО. По ее словам, многие родственники пишут обращения по поводу приезда МККК к пленным.

Ранее Следственный комитет РФ зафиксировал очередные факты бесчеловечного обращения с российскими военнопленными на Украине. Один из военных, который находился в украинском плену, рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины неоднократно применяли физическое насилие к находившимся в плену солдатам.

Российский военный рассказал о пытках в украинском плену